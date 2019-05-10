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فيديو.. كساب العتيبي يكشف تفاصيل دعم قطر لداعي الفتنة الفقيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المعارض السعودي السابق كساب العتيبي تفاصيل دعم قطر للمعارضة السعودية في الخارج.
وقال خلال استضافته ببرنامج الليوان مع الإعلامي المديفر : إن القطريين قالوا لي بيعطونك 20 مليون ريال، لكن ما أخذت ولا هللة، ولا سألتهم، ولا سألوني.
وكشف العتيبي خلال الحلقة عن مصدر تمويل سعد الفقيه في لندن حيث قال: إن قطر كانت تُرسل حمد بن ثامر كل 3 أشهر بـ 300 ألف جنيه إسترليني يسلمها يداً بيدٍ للفقيه، والفقيه كانت لديه استثمارات في تركيا ينفق منها مع الدعم القطري.
وعن دعم معارضة لندن قال: إن الليبيين دعّموا سعد الفقيه وعرضوا عليّ الدعم من خلال تأسيس قناة فضائية فرفضت، أما المسعري فظل على باب الله لأنه كان بنظر الجميع (كارت محروق).
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