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فيديو وصور.. مضاربة تنتهي بمطاردة وتصادم مروع في بحر أبو سكينة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس البحر
أظهر مقطع فيديو وقوع مضاربة بالأيدي بين ثلاثة أشخاص في وسط الشارع العام، ثم تطوّر الأمر إلى مطاردة بالمركبات، ثم مصادمة ووقوع حادث شنيع وإصابة شخصين بإصابة خطيرة؛ وذلك في ثاني أيام شهر رمضان في مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير.
وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن خلافاً وقع بين قائد ونيت هايلكس وبين شخص صاحب الجيب صالون على الأفضلية في السير بالشارع العام، وتم التشابك بالأيدي ليتم فض الخلاف بينهم من قبل المارّة.
وفجأة عند المغادرة لحق قائد الونيت بالجيب بسرعة جنونية قاصداً الانتقام ليصطدم بهم من الخلف حيث اختل توازن الونيت الهايلكس لتنحرف بهم على جانب الطريق وتصطدم بحاجز خرساني أمام مركز شرطة بحر أبو سكينة.
وأُصيب أحد الركاب بكسور وتم نقله إلى مستشفى محايل العام، والثاني تعرّض لإصابة في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، وتم التحفظ على صاحب الجيب ولازال التحقيق معه جارياً.
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