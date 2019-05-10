فيديو.. كساب العتيبي: رأيت في لندن بلاوي.. المعارضة السعودية كانت معارضة فاكسات

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدّث المعارض السعودي السابق كساب العتيبي عن قصة انضمامه للمعارضة عام 94، وقال إنه حينها كان مندفعاً، وبلا عقل، مضيفاً أن تداعيات انضمامه للمعارضة بدأت مع بداية التسعينات.

وأضاف خلال استضافته مع برنامج الليوان مع الإعلامي المديفر، أن المعارضة في الخارج كانوا يريدون شخصاً بصفات معينة من قبيلة معينة، لأسباب شخصية ربما شخصيتي في هذا الوقت كمندفع جداً من باب الفزعة.

وتحدّث العتيبي عن قصة هروبه من السعودية بعد خوفه من الاعتقال بجواز سفر لأحد أقاربه، وكذلك قصة البحث عن داعي الفتنة في الخارج سعد الفقيه.

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وأضاف أن المعارضة في لندن كانت (معارضة فاكسات)، مضيفاً أن رؤية عجيبة دفعتني بعد عام لترك الفقيه والانضمام إلى المسعري!

وروى العتيبي قصة (معركة ذات الدباسات) بين الفقيه والمسعري، وأسباب الانشقاق بينهما، مضيفاً “رأيت في لندن بلاوي! ورأيت مَن ينادون بحقوق الإنسان والحقوق الشرعية والحريات ألعن من الشيطان الرجيم!.

وتابع أن “المسعري والفقيه لم يكونا قادرَينِ أن يحكما مكتباً، فكيف لو حكموا دولة أو مدينة؟!!”.

وأضاف “خالطت الإسلاميين في لندن، فلم أجد أفجر منهم في الخصومة عندما تحدث خلافات”.