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فيديو.. زوجة جميل الذيابي تفاجئه بالاتصال على الهواء بمجموعة إنسان
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الإعلامي والكاتب الصحفي جميل الذيابي خلال استضافه ببرنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني، إنه مقصر في حق الجميع حتى مع أسرته.
وأضاف الإعلامي الذيابي “أعرف أن الصحافة تتزوجك أكثر مما يجب”.
وتفاجأ الذيابي بزوجته نوال الضاوي تتصل به خلال الحلقة مؤكدة بأن جميل إنسان عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأثنى الذيابي على زوجته وكيف أنها تحملته حتى وصل إلى أعلى المراتب في مجال العمل الإعلامي.
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