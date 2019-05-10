اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجازان تكثف جولاتها في رمضان

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة جازان جولاتها التفتيشية والرقابية في شهر رمضان المبارك على منافذ بيع مشتقات التبغ والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

بدأت جولات اللجنة في مدينة جازان ومحافظة أبو عريش بعدد من المجمعات والمراكز الطبية الخاصة، شملت مجمع الوسيط الطبي بجازان ومجمع ناصر مريع الطبي، ومجمع عيادات الشعاع لطب وتقويم الأسنان، ومجمع الحكمي الطبي، ومجمع لمسة إيفا لطب وتقويم الأسنان، ومركز إبصار العيون التخصصي، وتاج آزال لطب الأسنان وجراحة الفم والتقويم بمحافظة أبو عريش؛ وذلك لتطبيق نظام مكافحة التبغ والتعريف بالأنظمة المتعلقة باللجنة، ولم تُسجل أي مخالفة أو ملاحظة بحق تلك المنشآت.

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وضمن الأنشطة التوعوية قام برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان بعمل عدد من اللقاءات التوعوية عن أضرار التدخين يومي الاثنين والثلاثاء الأول والثاني من رمضان بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بالقعارية والعشوة بجازان ولقاء توعوي يوم الأربعاء بمقر نادي الحي الرياضي بعيبان بفيفا عن (أضرار التبغ وطرق العلاج الحديثة) ونبذة عن نظام مكافحة التدخين.

وتُولي وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان جهوداً جبارة في مكافحة التبغ بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية إضافة لتفعيل الجوانب الوقائية والتوعوية للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.