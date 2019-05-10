تسجيل اختبار القدرة المعرفية ورقي عبر موقع قياس وطريقة فتح حساب

حدد قياس مواعيد تسجيل اختبار القدرة المعرفية ورقي الفترة الثانية، وفق ما جاء في جدول تسجيل قياس للاختبارات المهنية، والتي تهتم به وزارة الخدمة المدنية لدخول نتائجه ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين على الوظائف المعلن عنها غير الوظائف الصحية والتعليمية، والتي يتقدم عليها حملة البكالوريوس لقياس مجموعة من القدرات الرئيسية التي يتمتع بها المختبر، وسنتعرف بشكل مختصر على كيفية التسجيل في اختبار قياس القدرة المعرفية وفتح حساب على المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وتفعيله والحصول على رقم المشترك، قبيل التسجيل في الاختبار.

اختبار القدرة المعرفية هو احد الاختبارات المهنية المقدمة من المركز الوطني للقياس والتقويم، ويهدف منه قياس 4 عناصر من القدرات أو المهارات التي يمتلكها الخريج، والتي قد تميزه عن غيرة في حالة المفاضلة لشغل واحدة من الوظائف المعلن عنها عبر موقع وزارة الخدمة المدنية بعيداً عن مفاضلة الوظائف الصحية والتعليمية، وعبر موقع قياس تسجيل اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، سنتعرف على المزيد من المعلومات حول مدى أهمية الاختبار.

مواعيد قياس تسجيل اختبار القدرة المعرفية

جدول مواعيد اختبارات المركز الوطني للقياس، أشار لموعد بداية التسجيل في اختبار قياس القدرة المعرفية الورقي للفترة الثانية للذكور، والمقرر بدايتها يوم 25 سبتمبر 2018، وينتهي تسجيل اختبار القدرة المعرفية في 27 أكتوبر 2018، على أن تعقد الاختبارات الورقية للفترة الثانية خلال يومي 23 و24 نوفمبر 2018، وذلك لقياس مجموعة القدرات والإمكانيات المعرفية التي يمتلكها الفرد، بما يمكنه من فهم و إدراك العلاقات بين الأشياء، وبالتالي القدرة على التقييم وإصدار الأحكام.

اختبار القدرة المعرفية يرتكز على قياس القدرة اللفظية والقدرة الكمية، والقدرة المكانية والقدرة الاستدلالية، وللتعرف على توضيح هذا الأمر يمكنكم قراءة ما هو مبين بالصورة أدناة.

Advertisements

رابط تسجيل قياس القدرة المعرفية

أوضح موقع قياس كيفية التسجيل في الاختبارات المتنوعة التي يقدمها المركز، بجانب شرح طريقة فتح ملف قياس والحصول على رقم المشترك، بعد تفعيل الحساب، وكيفية سداد قيمة رسوم الاختبارات عبر طرق سداد قياس الإلكترونية، وكل ذلك مرفق عبر رابط قياس تسجيل الدخول وذلك لمن لدية حساب على الموقع، وفي حالة التسجيل في اختبارات قياس لأول مرة، يتم الدخول إلى رابط مستخدم جديد واتباع باقي الخطوات.

تحديث: يعلن موقع قياس موعد فتح رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية خلال الفترة من 14-9-1440 لمدة اسبوع، للمفاضلة بين المتقدمين على وظائف المرتبة السادسة من خريجي البكالوريوس وفق شروط وظائف العدل 1440 الشاغرة.

← إقرأ أيضاً: