شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 4 إصابات بحادثة انقلاب على طريق معشوقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) تسبب انقلاب مركبة على طريق الناصف في معشوقة بمنطقة الباحة، بـ4 إصابات من عائلة واحدة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة قبل أذان المغرب، وتم توجيه 3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادثة يتقدمهم القائد الميداني سعد عوض الزهراني. وأشار المتحدث إلى أنه نجم عن الحادثة إصابة بليغة لشاب، إذ تعرض لكسور بالأطراف السفلية، إضافة لإصابة بليغة لطفل يبلغ من العمر سنتين تعرض لرضوض وجروح في الرأس، إضافة لإصابتين متوسطتين لشقيقين (11 سنة و12 سنة)، مؤكداً أنه تم التعامل مع جميع الإصابات ونقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباحة: 4 إصابات بحادثة انقلاب على طريق معشوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.