شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: اعتماد حركة القيادة المدرسية لـ870 تربوياً وتربوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة) اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري، حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي القادم، تضمنت نقل وتكليف 78 قائدا ووكيلا و47 قائدة ووكيلة، والتجديد لـ381 قائدا ووكيلا و364 قائدة ووكيلة. من جانبه، اعتمد مساعد مدير تعليم بيشة رئيس اللجنة المشرفة على الفصل الصيفي خالد بن سفر الغامدي تكليف 32 قائداً ووكيلا وإداريا في الهيئة الإدارية لمدارس الفصل الصيفي للعام الدراسي 1440/1439 في ثانويات الملك عبدالله وعبدالله بن مسعود وقتيبة بن مسلم والشيخ محمد بن عبدالوهاب.



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