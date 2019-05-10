شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أطراف «فيديو حادثة التصادم» في بحر أبو سكينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري ، خالد آل مريّح (أبها)

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أطراف قضية المشاجرة والمطاردة والاصطدام الذي وقع أول أيام شهر رمضان الجاري، وذلك في مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

وكانت مقاطع فيديو تخص الحادثة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تُظهر مشاجرة بين قائدي مركبتين، فيما يكشف مقطع فيديو تعمّد قائد مركبة «جيب» بالاصطدام من الخلف بمركبة «هايلوكس»، ما أدى لانحرافها واصطدامها بحواجز خرسانية وتعرض قائدها لإصابات متفرقة.