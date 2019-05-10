تكثيف دوريات أمن الطرق لرفع السلامة المرورية في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق منذ وقت مبكر في تطبيق خططها الأمنية والمرورية الخاصة بمهام العمرة للقوات الخاصة لأمن الطرق لهذا العام، وباشرت مهامها 25 شعبان الماضي، وتستمر حتى 5 شوال المقبل.

وتعنى القوات الخاصة لأمن الطرق بإنفاذ وتطبيق أنظمة الأمن الشامل من خلال ما أوكل لها من مهام ضمن منظومة قوات أمن العمرة، أبرزها رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات العمرة بتعليمات السلامة وأنظمة المرور، ورفع مستوى الجاهزية بمراكز العمليات ودوريات الميدان لتقديم الخدمات الإنسانية من خلال متابعة قوافل المعتمرين وتسهيل وصولهم لوجهتهم، سواء الحرم المدني أو الحرم المكي الشريف، والعمل على توجيه مركبات السائقين المحرمين لمواقف الحجوزات على مداخل العاصمة المقدسة، والتدقيق الأمني على مداخل العاصمة المقدسة.

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وتعمل على تسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة وتقليل مدة الانتظار في أوقات الذروة، والتحكم في تدفق المركبات وفق التنسيق بما يضمن انسيابية الحركة داخل العاصمة المقدسة، والمنطقة المركزية، ومتابعة حجز الشاحنات في أوقات المنع، وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة. كما أعدت واعتمدت الخطط اللازمة تحسبا لأي طارئ على الطرق، تنفذها فرق المهام والتدخل السريع.

وتتعدد مهام العمرة للقوات الخاصة لأمن الطرق، ومنها قيادة مهمة العمرة، ودعم طريق الرياض ـ مكة المكرمة، ودعم الطرق المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة، ودعم نقاط التهدئة على مداخل العاصمة المقدسة، ودعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، والمهام والتدخل السريع.

كما تضع الإرشادات الخاصة بمراكز الضبط الأمني في عدد من المراكز والطرق، لإرشاد قائدي المركبات الصغيرة والشاحنات، والمسارات المخصصة للمحرمين، والخاصة بمركبات المواطنين والمقيمين في مكة من غير المحرمين، والخاصة بالحافلات، واتجاه المركبات إلى مخرج مركز الخدمات العامة لغير قاصدي العاصمة المقدسة.

مراكز الضبط الأمني بالطرق: