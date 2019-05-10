السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة 4 مهرجانات لبطولات مسابقة 3 × 3 لكرة السلة، إضافة إلى مسابقات ترويجية ستقام خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ في 4 مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض. ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة» التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مهرجانات استعراضية ينظمها اتحاد السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.