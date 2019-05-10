29 لاعبا لاحقتهم المنشطات.. يتصدرهم فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لاحقت لجنة المنشطات 29 لاعبا سعوديا، على الصعيد المحلي والآسيوي والدولي «كأس العالم»، حيث تعرضوا لاختبارات متتالية تصدرهم فهد المولد بـ 18 مرة، يليه الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني وخالد الكعبي بواقع 17 مرة لكل منهم.
فهد المولد18 مرة
ياسر الشهراني17 مرة
سالم الدوسري17مرة
خالد الكعبي17مرة
سلمان المؤشر13مرة
عبدالفتاح عسيري10 مرات
محمد البريك10 مرات
عبدالعزيز البيشي10 مرات
محمد كنو07 مرات
مهند عسيري05 مرات
منصور الحربي05 مرات
حسين عبدالغني05 مرات
حمدان الشمراني05 مرات
محمد العويس05 مرات
ناصر الشمراني05 مرات
علي هادي آل بليهي 05 مرات
عبدالله العويشير 05 مرات
مدالله العليان 05 مرات
متعب المفرج 05 مرات
محمد الصيعري 05 مرات
نوح الموسى 05 مرات
عبدالله الشمري 05 مرات
فارس العياف 05 مرات
محمد الكويكبي 05 مرات
محمد جحفلي 05 مرات
زياد الصحفي 05 مرات
سعود عبدالحميد 05 مرات
عبدالله الفهد 05 مرات
عبدالله الشامخ 05 مرات
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