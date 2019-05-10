السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة لاحقت لجنة المنشطات 29 لاعبا سعوديا، على الصعيد المحلي والآسيوي والدولي «كأس العالم»، حيث تعرضوا لاختبارات متتالية تصدرهم فهد المولد بـ 18 مرة، يليه الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني وخالد الكعبي بواقع 17 مرة لكل منهم. فهد المولد18 مرة ياسر الشهراني17 مرة سالم الدوسري17مرة خالد الكعبي17مرة سلمان المؤشر13مرة عبدالفتاح عسيري10 مرات محمد البريك10 مرات عبدالعزيز البيشي10 مرات محمد كنو07 مرات مهند عسيري05 مرات منصور الحربي05 مرات حسين عبدالغني05 مرات حمدان الشمراني05 مرات Advertisements محمد العويس05 مرات ناصر الشمراني05 مرات علي هادي آل بليهي 05 مرات عبدالله العويشير 05 مرات مدالله العليان 05 مرات متعب المفرج 05 مرات محمد الصيعري 05 مرات نوح الموسى 05 مرات عبدالله الشمري 05 مرات فارس العياف 05 مرات محمد الكويكبي 05 مرات محمد جحفلي 05 مرات زياد الصحفي 05 مرات سعود عبدالحميد 05 مرات عبدالله الفهد 05 مرات عبدالله الشامخ 05 مرات



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 29 لاعبا لاحقتهم المنشطات.. يتصدرهم فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.