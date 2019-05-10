3 وفيات و18 مصابا بحادث مروري على طريق الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

وقع حادث مروري على طريق الطائف - الرياض نتج عنه 3 وفيات و18 إصابة، وسط إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات ظلم والمويه عقب تلقيها بلاغا من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف بالقرب من مركز الحوميات.

واستقبل مستشفى ظلم العام التي تبعد عن الحادث 55 كيلومترا 18مصابا، فيما استقبل مستشفى المويه 3 حالات، وقدمت المستشفيات الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم، وقرر أطباء مستشفى ظلم العام تنويم 10 حالات، كما تقرر تحويل 3 حالات لمستشفيات محافظة الطائف، وغادرت 5 حالات المستشفى بعد تلقيها الإسعافات الأولية والاطمئنان عليها.

من جهته قال مدير التوعية متحدث صحة الطائف المكلف سلطان الجعيد إن غرفة الطوارئ بصحة الطائف استقبلت بلاغا عن حوادث تصادم على طريق الرياض تضمنت عددا من الإصابات، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى ظلم العام ومستشفى المويه العام، كما تم إرسال 6 فرق طبية وإسعافية من صحة الطائف لموقع للحادث وللمشاركة في نقل المصابين مع فرق الهلال الأحمر.