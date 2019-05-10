السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أظهر تقرير لمنظمة الأغذية (fao ) أن السعودي يستهلك 3255 سعرة حرارية يوميا، حيث جاء في المرتبة الـ13 عالميا من حيث استهلاك السعرات الحرارية.

وقال أستاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العمري لـ «مكة»، إن هذا العدد من السعرات الحرارية كبير وسبب للإصابة بالسمنة ومضاعفاتها من الأمراض المزمنة، بالنظر لعدم ممارسة غالبية أفراد المجتمع للرياضة وهذا ما كشفه مسح ممارسة الرياضة للأسرة في 2018، إذ أظهر أن نسبة من لا يمارسون الرياضة في السعودية 82.6%.

وأضاف أنه على الرغم من اختلاف عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها كل فرد يوميا بحسب العمر والجنس والجهد المبذول، إلا أنها في حدود 2000 سعرة حرارية يوميا، مبينا أن الإشكالية في عدم ممارسة الأغلبية للرياضة تكمن في اعتبار الرياضة علاجا موقتا لتخفيض الوزن الزائد، وليس وقاية وجزءا ضروريا من نظام الحياة اليومي كالأكل والشرب تماما.

ولفت إلى عوامل أخرى تقلل من ممارسة الرياضة أهمها، قلة الأماكن العامة المناسبة لممارسة الرياضة، وارتفاع درجات الحرارة أغلب أشهر السنة، وقلة النوادي الرياضية لا سيما للنساء وارتفاع تكلفة الاشتراك فيها.

وأوضح العمري أن العادات الغذائية الخاطئة في رمضان ونوعية الأطباق المعتادة المقدمة على السفرة، تجعل الفرد يستهلك السعرات الحرارية ليوم كامل في وجبة الفطور فقط، ومن الأفضل تقليل أنواع الأطباق المقدمة وتقليل الكميات وكثرة شرب الماء طوال الوقت بين الفطور والسحور، مبينا أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان هو بين 11 و12 مساء.

‪السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد يوميا في الدول التالية

أمريكا 3‪682

إيطاليا 3‪579

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مصر 3‪522

ألمانيا 3‪494

كندا 3‪949

فرنسا 3‪482

بولندا 3‪451

بريطانيا 3‪424

روسيا 3‪361

أستراليا 3‪276

البرازيل 3‪263

السعودية 3‪255