السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد هنأه خلاله بحلول رمضان المبارك. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلا الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى تهنئة نائب رئيس وزراء عمان برمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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