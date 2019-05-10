إعادة هيكلة المحاكم واستحداث إدارة للدعاوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإعادة هيكلة إدارات المحاكم واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام.

وتضمن التوجيه بإنشاء إدارة جديدة تعنى بالدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، تنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات الكترونية ميسرة.

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وتهدف الإدارة إلى الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى والطلبات وإجراءات تسليم الأحكام وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات الكترونية متكاملة.

ويأتي استحداث الإدارة الجديدة التي ترتبط برؤساء المحاكم مباشرة، في ظل حرص وزارة العدل على تطوير العمل في المحاكم، بما يحقق العدالة الناجزة ويسرع الفصل في القضايا، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

ويسهم القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة لرفع التركيز في الجانب القضائي، إضافة إلى توفير الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.

أبرز مهام إدارة الدعاوى والأحكام