نائب أمير مكة يستعرض أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله الداود، استعرض خلاله خطط الشركة المزمع تنفيذها في مكة المكرمة وجدة والطائف، وتشمل إنشاء مجمعات ترفيهية متكاملة بمساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية، وخيارات متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية العالمية، والملاهي الترفيهية الضخمة.



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