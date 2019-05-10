الإناث أكثر عمرة من الرجال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بلغ عدد القادمين للعمرة لعام 1440، وحتى شعبان الماضي 6,136,139 معتمرا ومعتمرة، بارتفاع نسبته 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5,719,398. فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6,730,109 تأشيرات، أكثر بنسبة 6% عن شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6,314,448.

وشكلت الإناث الغالبية بنسبة 52,5% جاء منهن 2,155,231 برفقة عائلاتهن، بينما 4,574,878 بشكل فردي، وانعكس هذا التنوع على اللغات، حيث احتلت قائمة اللغات الخمس الأعلى استخداما كل من الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة ومقارنتها مع الموسم الماضي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

وبحسب التقرير الإحصائي فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 5,589,537، بزيادة نسبتها 5% عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 5,324,906، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 546,602، أكثر بنسبة 28% عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394,492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوما في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين سجل متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

وصول المعتمرين عبر المنافذ

5,486,345 جوا

567,976 برا

81,818 بحرا

تأشيرات العمرة:

6,730,109 تأشيرات

3,190,533 ذكور

3,539,576 إناث

الجنسيات الأكثر قدوما لأداء العمرة

الباكستانية 1,371,544

الإندونيسية 894,571

Advertisements

الهندية 595,429

المصرية 422,365

التركية 292,498

اليمنية 274,109

الجزائرية 266,333

الماليزية 262,109

العراقية 231,342

الأردنية 169,529

الفئات العمرية للمعتمرين في شعبان:

الأقل من 15 سنة: 426,986

15 سنة إلى ما دون 25 سنة: 439,835

25 سنة إلى ما دون 35 سنة: 775,937

35 سنة إلى ما دون 45 سنة: 993,922

45 سنة إلى ما دون 55 سنة: 1,197,432

55 سنة إلى ما دون 65 سنة: 1,293,615

65 فأكثر: 1,008,412