الإناث أكثر عمرة من الرجال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد القادمين للعمرة لعام 1440، وحتى شعبان الماضي 6,136,139 معتمرا ومعتمرة، بارتفاع نسبته 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5,719,398. فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6,730,109 تأشيرات، أكثر بنسبة 6% عن شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6,314,448.
وشكلت الإناث الغالبية بنسبة 52,5% جاء منهن 2,155,231 برفقة عائلاتهن، بينما 4,574,878 بشكل فردي، وانعكس هذا التنوع على اللغات، حيث احتلت قائمة اللغات الخمس الأعلى استخداما كل من الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي.
ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة ومقارنتها مع الموسم الماضي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
وبحسب التقرير الإحصائي فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 5,589,537، بزيادة نسبتها 5% عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 5,324,906، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 546,602، أكثر بنسبة 28% عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394,492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوما في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين سجل متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.
وصول المعتمرين عبر المنافذ
5,486,345 جوا
567,976 برا
81,818 بحرا
تأشيرات العمرة:
6,730,109 تأشيرات
3,190,533 ذكور
3,539,576 إناث
الجنسيات الأكثر قدوما لأداء العمرة
الباكستانية 1,371,544
الإندونيسية 894,571
الهندية 595,429
المصرية 422,365
التركية 292,498
اليمنية 274,109
الجزائرية 266,333
الماليزية 262,109
العراقية 231,342
الأردنية 169,529
الفئات العمرية للمعتمرين في شعبان:
الأقل من 15 سنة: 426,986
15 سنة إلى ما دون 25 سنة: 439,835
25 سنة إلى ما دون 35 سنة: 775,937
35 سنة إلى ما دون 45 سنة: 993,922
45 سنة إلى ما دون 55 سنة: 1,197,432
55 سنة إلى ما دون 65 سنة: 1,293,615
65 فأكثر: 1,008,412
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.