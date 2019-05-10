وزير الداخلية يستعرض ملامح خطة أمن العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود في مقر الأمن العام بجدة أمس اجتماع اللجنة العليا للعمرة بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والوزراء أعضاء اللجنة.

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واستعرض مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي خلال الاجتماع ملامح الخطة الأمنية العامة، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة لمهمة أمن العمرة لهذا العام 1440، وذلك بعد أن تم العمل على تطوير الخطة بدراسة السلبيات والإيجابيات للأعوام السابقة، ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات، وصولا إلى الأهداف المنشودة لأمن وسلامة وراحة المعتمرين والمصلين، وتحقيق رؤية اللجنة العليا للعمرة في جودة الأداء أمنيا وتنظيما، وبما يرتقي لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إثر ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن مهمة أمن العمرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة وخدمة المعتمرين والزوار، ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.