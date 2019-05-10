المرور السعودي يوجه نصيحة للسائقين في شهر رمضان

وجه المرور السعودي، اليوم الخميس، نصيحة مهمة للسائقين يجب اتباعها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً أن الهدف من وراء هذه النصيحة هو الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق خلال هذا الشهر والحفاظ على أرواحهم وأمنهم وسلامتهم.

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حيث أشار حساب المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق يجب التأني والبعد عن الانفعال خلال القيادة”.

وتابع الحساب الرسمي للمرور السعودي قائلاً بأن: “الصوم تهذيب للنفس، لذا ابتعد عن الانفعالات أثناء القيادة خلال شهر رمضان الكريم”.