أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض بسبب الغبار

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، تنبيهاً شديد اللهجة لمستخدمي الطرق في منطقة الرياض، وذلك نظراً لما شهدته المنطقة من موجة من الغبار الكثيفة.

حيث دعت قوات أمن الطرق المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والحيطة والالتزام بالتعليمات وتهدئة السرعة وبالأخص عند القيادة على الطرق السريعة وبطون الأودية، وذلك عقب ما شهدته معظم الطرق في المنطقة من غبار كثيف الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

تجدر الإشارة أن قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيه متقدم على عدة مناطق بالمملكة وهي: “الخرج، والدوادمي، والرياض، والزلفي، والقويعية، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف” حتى الساعة الثانية من صباح غداً الجمعة، وقد حذرت فيه من تدني مستوى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية.