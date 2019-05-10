، ذكاء وسرعة رد فعل.. شاهد سائقة حافلة تنقذ طالباً من دهس مفاجئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيديو من أجل تحذير التلاميذ وقائدي السيارات

بذكاء وردة فعل سريعة، أنقذت قائدة حافلة طالباً من حادث دهس مفاجئ في نيويورك، حينما مدت يدها وجذبته من ملابسه قبل أن يهبط من باب الحافلة، أثناء تجاوز خاطئ لسيارة مسرعة، رغم الإشارات الحمراء.

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الحادثة وقعت يوم 26 أبريل الماضي في مدينة نورويتش بولاية نيويورك، حين توقفت حافلة مدرسية لهبوط طالب، وبالفعل فتحت قائدة الحافلة سمانثا كول الباب، وتحرك الطالب ماثيو للهبوط، لكن في لحظة مفاجئة شاهدت سمانثا سيارة قادمة بسرعة ناحية الباب، فمدت يدها وجذبت ماثيو قبل أن يخرج من الباب، بينما مرت السيارة في نفس اللحظة.

وحسب الصحيفة: بثت المدرسة شريط فيديو للواقعة على موقع " فيسبوك"، وقالت في تدوينة: " إن قائدة الحافلة البطلة سمانثا أنقذت حياة الطالب ماثيو"، وأضافت التدوينة: " إن سمانثا سائقة مدربة وتعمل في قيادة الحافلة المدرسية منذ ست سنوات، وقد اتخذت سمانثا الإجراءات الضرورية، فقد توقفت في المكان المخصص وأضاءت الإشارة الحمراء، ولكن قائد السيارة حاول تجاوز الحافلة من اليمين وبذلك ارتكب خطأ، إنها سائقة ذكية وشجاعة".

وقالت الصحيفة: إن المدرسة بثت الفيديو من أجل تحذير قائدي السيارات من تجاوز الحافلات المدرسية من الجهة الخطأ، مطالبة بتغريم من يقوم بذلك، وتنبيه الطلاب ليكونوا حذرين عند مغادرة الحافلات.