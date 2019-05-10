، بالفيديو .."صقر الجزيرة الميداني 2".. مستشفى نوعي يستهدف بخدماته منسوبي عاصفة الحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتمتع بالإمكانات الطبية المتنوعة المتكاملة والشاملة لغالبية التخصصات المهمة

حرصت قيادة الطب العسكري الميداني، التابع لوزارة الحرس الوطني، على تجهيز مستشفى "صقر الجزيرة الميداني 2"، بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية اللازمة، للوصول به إلى مستوى يمكنه من تقديم خدمات طبية نوعية لمنسوبي الحرس، فضلاً عن خدماته السريعة الموجهة إلى المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

ويتمتع المستشفى، الذي تم تدشينه أخيرًا، بالعديد من الإمكانات الطبية المتنوعة، في جميع الأقسام، التي بدت متكاملة وشاملة لغالبية التخصصات الطبية المهمة بحسب العميد "حمود الحارثي" قائد المستشفى والمشرف على عمليات الإسناد الطبي لقوات الحرس الوطني المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذي ذكر أن السعة الإجمالية لمستشفى صقر الجزيرة الميداني تبلغ 50 سريرًا. وقال: "تمت تسمية المستشفى بهذا الاسم في 19 جمادى الأولى الماضي، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.

وأوضح العميد الحارثي نوعية الخدمات الطبية المقدمة لعاصفة الحزم، وقال "يشارك المستشفى بمهام وخدمات طبية مهمة، في العاصفة، من خلال تقديم الإسناد الطبي القتالي، وفرز ومعالجة وإخلاء المرضى والجرحى والمصابين، والتخطيط الطبي لوحدات الحرس الوطني القتالية، وتنفيذ مهام الطب الوقائي، إلى جانب تدريب كل عناصر الطبابة بالحرس الوطني، وتزويدهم باحتياجهم من المواد والمعدات الطبية"، مبينًا أن منسوبي الحرس الوطني لم يتعرضوا لإصابات بليغة تستدعي القيام بعمليات معقدة في المستشفى الجديد، الذي استقبل 33106 حالات مرضية وإصابات خفيفة".

وذكر "الحارثي" أن "مستشفى صقر الجزيرة 2 على تواصل وتعاون تام، مع وزارة الصحة من جانب، ومستشفيات القوات المسلحة من جانب آخر، إذ يعمل فيه عددٌ من الأطباء العسكريين في جميع التخصصات، يضاف إلى ذلك أن المستشفى الجديد يساند المستشفى الميداني الخامس التابع للقوات المسلحة، ولواء الأمير محمد بن سعود الآلي التابع للحرس الوطني".

وأوجز العميد الحارثي قدرات المستشفى بشكل عام، في القيادة والسيطرة، وتخطيط الأركان والإشراف على العمليات الطبية للوحدات المعينة والملحقة، وتنظيم واجب الوحدات الطبية، والتوصية للقادة فيما يتعلق بعمليات الطبابة، وضبط الطبابة وجدولة الإخلاء لتحركات المرضى من بين منشآت الرعاية الطبية، والإرشاد الفني والمساعدة فيما يخص إحصاء وتحركات المرضى، والإسناد الإداري، وتطوير مذاهب طبية لإسناد الحرس الوطني، ومراقبة وتعزيز الصحة العامة الميدانية، وتوفير الخطط وسياسة الإسناد الطبي العسكري، وتقييم الأخطار الطبية، وتقييم برامج العلاج الوقائي".

الفصيل الطبي

وتابع "الحارثي": "أستطيع التأكيد أن المستشفى الجديد، مؤهل لاستقبال الإصابات، وعمل إجراءات الإسعافات الأولية، ونقل الإصابات إلى المستوى الثاني (كتيبة الطبابة والإخلاء)، ومعالجة المستوى الأول (الفصيل الطبي)، ونقل المرضى من الميدان وإلى المستوى الثالث، والإشراف على عمليات تموين وإعادة التزود بالصنف الثامن، والتوجيه والإسناد في الطب الوقائي بالميدان. وقال: "يضم المستوى الثالث (المستشفى الميداني)، غرفة طوارئ والمعالجة الطبية الأولية، ويعمل على توفير خدمات غرفتي عمليات 24 ساعة، وبه 6 أسرة للعناية المركزة و33 سرير تنويم، ويوفر خدمات بنك الدم والمختبر والأشعة التخصصية، ويضم العيادات التخصصية (الطب النفسي وطب العيون والأنف والأذن والحنجرة)، وعيادة الأسنان، وإزالة التلوث الكيماوي المحدود، ويقدم الخدمات الصيدلية والطب والإمداد الطبي المركز والطب الإشعاعي.

ويضم مستشفى صقر الجزيرة الميداني 2، عددًا من الأقسام الطبية، من بينها قسم الأسنان، والطوارئ والرعاية المستعجلة والعيادات التخصصية، والعمليات الجراحية، والعناية الحرجة والإفاقة، والوحدة النفسية العسكرية، وقسم التمريض والتنويم، وقسم المختبر الطبي وبنك الدم، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الخدمات الصيدلية، وقسم الخدمات الإسعافية، فضلاً عن الأقسام المساندة، والتي تشمل أقسام التشغيل، والطب الوقائي، والأجهزة الطبية، وخدمات التغذية، وخدمات المرضى، والخدمات اللوجستية والمستودع الطبي، وقسم الجودة ومراقبة المخزون.

قدرات خاصة

وركز العميد الحارثي على القدرات التي يتمتع بها بعض أقسام المستشفى، قائلاً: "يتمتع قسم الأسنان بعدد جيد من القدرات الفنية، مثل كرسي أسنان حديث بكل ملحقاته، وجهاز أشعة ديجيتال مع نظام تشغيل حديث، وأدوات ومواد حديثة لعلاج الحالات الطارئة، وجهاز تحضير الحشوات الفضية، ومستودع داخلي وخارجي خاصة بعيادة الأسنان"، مبينًا أن الوحدة النفسية العسكرية بالمستشفى "تتمتع بقدرات نوعية، مثل استخدام نظريات علم النفس، وأدوات الطب النفسي في تقييم الجانب الإنساني في البيئة العسكرية، وفهم ظواهرها ودراستها، ووضع الحلول لزيادة كفاءتها على مستوى الأفراد أو الجموع، وفي الحرب والسلم، وفي ميادين القتال أو التدريب من خلال نظريات علم النفس والطب النفسي ومقاييسه المختلفة، والخبرة الإكلينيكية والقدرة العلمية في التحليل والقياس.

وتطرق "الحارثي" إلى قسم الخدمات الصيدلية، وقال: "يضم صيدلية خارجية مجهزة، ومستودعًا طبيًا خاصًا بالأدوية، ويعمل هذا القسم على تقديم السلامة الدوائية والمعلومات المتعلقة بالأدوية لرعاية المرضى، فضلاً عن المشاركة في الوصول إلى أعلى النتائج العلاجية المناسبة للمرضى مع الفريق الطبي، مع الحرص على آلية صرف الأدوية للمرضى لزيادة السلامة الدوائية".

وذكر الحارثي أن "قسم الخدمات الإسعافية، يتمتع بعددٍ من القدرات، في مقدمتها تجهيزات طبية تتناسب مع متطلبات المهمة، و10 سيارات إسعاف لاند كروزر و6 "جمس فان" و4 "جمس صندوق". وذكر أن قسم الطب الوقائي، يعمل على "تقليل الإصابات من غير المعركة، ومنع انتشار الأمراض من خلال سلامة المياه، والإصحاح البيئي، وسلامة الغذاء، والسلامة الكيميائية، ومكافحة نواقل المرض، والحماية من الضوضاء، والتدريب والتثقيف الصحي".