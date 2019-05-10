، وزير الأوقاف اليمني يشيد بتدشين تطبيق مصحف المدينة النبوية على الهواتف الذكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "مجمع الملك فهد" أكبر مشروع خدم القرآن طوال التاريخ الإسلامي

أثنى وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن القاضي الدكتور أحمد عطية، على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة وملموسة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يعد أكبر مشروع خدم القرآن على مدى التاريخ الإسلامي والذي تم من خلاله طباعة ملايين المصاحف.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة تدشين تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أبل وأندرويد والذي جاء مواكبًا للتقنية الحديثة وتسهيلاً على الناس والباحثين، مؤكدًا أنه جهد جبار أشرف عليه أخي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحًا معاليه أن هذا المشروع سيكون له الانتشار الكبير في كثير من الدول خصوصًا أنه أتى بثلاث عشرة لغة وسيكون بمتناول الجميع، وسيمثل نقلة نوعية كبيرة في إيصال الدعوة للجميع.

وقال القاضي الدكتور أحمد عطية في ختام تصريحه إننا في وزارة الأوقاف اليمنية نشيد بهذا الجهد المتميز والعملاق، وهو سلسلة في عقد فريد من الأعمال الجليلة للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين نسأل أن يجزي بخير الجزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.