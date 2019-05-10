، أهالي "همجة الأفلاج" يناشدون إنقاذهم من انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أكثر من عام ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بتدخل المسؤولين لحل المشكلة التي تحولت لكابوس يؤرقهم خاصة في رمضان

تجدَّدت معاناة أهالي الهمجة - ١٧٠ كم غرب الأفلاج - مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة لأكثر من عام دون جدوى.

وتفصيلاً، عبر الأهالي عن تذمرهم وانزعاجهم وقالوا لـ "الخليج 365" إن هذه المشكلة أصبحت كابوس قلق لهم خاصة في شهر رمضان وتزايد درجات الحرارة، مشيرين إلى أن سلسلة انقطاعات التيار الكهربائي مستمرة منذ عام دون حل، وكان آخرها تلك المعاناة ليلة البارحة من بعد الإفطار بنصف ساعة حتى بعد صلاة التراويح.

وطالب الأهالي بتدخل سريع من المسؤولين لحل انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبح يؤرق الكثير من الأهالي، وإيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت حوالي عام، على حد قولهم.