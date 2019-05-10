، أهالي "همجة الأفلاج" يناشدون إنقاذهم من انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أكثر من عام ،

- 1/2
- 2/2
تجدَّدت معاناة أهالي الهمجة - ١٧٠ كم غرب الأفلاج - مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة لأكثر من عام دون جدوى.
وتفصيلاً، عبر الأهالي عن تذمرهم وانزعاجهم وقالوا لـ "الخليج 365" إن هذه المشكلة أصبحت كابوس قلق لهم خاصة في شهر رمضان وتزايد درجات الحرارة، مشيرين إلى أن سلسلة انقطاعات التيار الكهربائي مستمرة منذ عام دون حل، وكان آخرها تلك المعاناة ليلة البارحة من بعد الإفطار بنصف ساعة حتى بعد صلاة التراويح.
وطالب الأهالي بتدخل سريع من المسؤولين لحل انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبح يؤرق الكثير من الأهالي، وإيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت حوالي عام، على حد قولهم.
أهالي "همجة الأفلاج" يناشدون إنقاذهم من انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أكثر من عاممسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-10
تجدَّدت معاناة أهالي الهمجة - ١٧٠ كم غرب الأفلاج - مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة لأكثر من عام دون جدوى.
وتفصيلاً، عبر الأهالي عن تذمرهم وانزعاجهم وقالوا لـ "الخليج 365" إن هذه المشكلة أصبحت كابوس قلق لهم خاصة في شهر رمضان وتزايد درجات الحرارة، مشيرين إلى أن سلسلة انقطاعات التيار الكهربائي مستمرة منذ عام دون حل، وكان آخرها تلك المعاناة ليلة البارحة من بعد الإفطار بنصف ساعة حتى بعد صلاة التراويح.
وطالب الأهالي بتدخل سريع من المسؤولين لحل انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبح يؤرق الكثير من الأهالي، وإيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت حوالي عام، على حد قولهم.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
01:40 AM
طالبوا بتدخل المسؤولين لحل المشكلة التي تحولت لكابوس يؤرقهم خاصة في رمضان
تجدَّدت معاناة أهالي الهمجة - ١٧٠ كم غرب الأفلاج - مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة لأكثر من عام دون جدوى.
وتفصيلاً، عبر الأهالي عن تذمرهم وانزعاجهم وقالوا لـ "الخليج 365" إن هذه المشكلة أصبحت كابوس قلق لهم خاصة في شهر رمضان وتزايد درجات الحرارة، مشيرين إلى أن سلسلة انقطاعات التيار الكهربائي مستمرة منذ عام دون حل، وكان آخرها تلك المعاناة ليلة البارحة من بعد الإفطار بنصف ساعة حتى بعد صلاة التراويح.
وطالب الأهالي بتدخل سريع من المسؤولين لحل انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبح يؤرق الكثير من الأهالي، وإيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت حوالي عام، على حد قولهم.
، أهالي "همجة الأفلاج" يناشدون إنقاذهم من انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أكثر من عام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي "همجة الأفلاج" يناشدون إنقاذهم من انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أكثر من عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.