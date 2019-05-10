، "الأحمدي" يكشف لـ"الخليج 365" خطة التشغيل والصيانة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية بالمسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بالحرم في حال انقطاع التيار لأي ظروف طارئة

كشف مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عمار الأحمدي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام استخدمت نوعيات مختلفة من الإنارة في المواقع المختلفة في المسجد الحرام، مثل النجف في التوسعة السعودية الثانية، والإضاءة جدارية نوع النجمة كبير، وإضاءة نوع النجمة صغير وفوانيس ذهبية على الأبواب.

وتفصيلاً، قال "الأحمدي" إن إدارة التشغيل استخدمت في المسعى الإضاءة السقفية، وخط الإنارة الخضراء الخاص بالهرولة، وهو موجود في جميع أدوار المسعى عدا السطح، إلى جانب كشافات جدارية عاكسة على جانب المسعى وأعمدة إنارة سطح المسعى.

وفيما يخص الساحات الشرقية والغربية؛ أشار إلى أن إدارة التشغيل بالمسجد الحرام قامت بتركيب عينة وحدات إضاءة ذات تقنية حديثة من نوعية (LED) بمواصفات عالية وبقدرة تعادل الوحدات التقليدية من تقنية "الميتالهاليد" مما سيكون له أكبر الأثر على رفع كفاءة شدة الإضاءة بالساحات مع المحافظة على المعايير العالمية في شدة الإضاءة لمثل هذه المواقع وتوفير استهلاك الطاقة.

ولفت إلى أنه جارٍ الآن تعميم هذه التقنية على جميع الإنارة في ساحات المسجد الحرام، وتم الاستعاضة عنها مؤقتًا بتركيب كشافات على المباني المجاورة وأعلى جدار الحرم في التوسعة السعودية الثانية والمسعى للحفاظ على تقديم خدمة متميزة لقاصدي المسجد الحرام، فيما تم استخدام الإنارة من نوعية الفلوروسنت في دورات المياه بالمسجد الحرام.

وتابع: حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على ضمان استمرارية وموثوقية التغذية الكهربائية بالحرم المكي في حال انقطاع التغذية الكهربائية من شركة الكهرباء لظروف طارئة؛ فقد تم إنشاء محطة تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية لتغذية مبنى الحرم المكي الشريف بالطاقة الكهربائية في حال فقد المغذيات الرئيسة من شركة الكهرباء ( SCECO) وذلك عبر (8) مولدات ( 5 م.ف.أ لكل منها ) مربوطة على قضبان توصيل، ومن ثم عبر ( 4 ) مغذيات ( كابلات) اثنان إلى المحطة الرئيسة رقم 1 واثنان إلى المحطة الرئيسة رقم 2 العائدتين لموقع الموثوقية ( UPGRADING ) تقع محطة كدي على بعد ( 3.5 كم) جنوب الحرم في منطقة كدي. وكذلك بمولد احتياطي في دورات السوق الصغير ديزل قدره 1100 كيلو وات وآخر في دورات القشاشية قدرة 725 كيلو وات ومبنى الرئاسة بقدرة 60 ك ف أ والآخر 160 ك ف أ ومبنى التكييف بطاقة 230 كيلو وات.

وعن أعمال التشغيل والصيانة؛ قال "الأحمدي": يتم تشغيل وصيانة المعدات وفقًا لتوصيات الجهات المصنعة وكتيبات الصيانة والتشغيل، حيث إن التشغيل على مدار الساعة مع توافر فنيين متخصصين موجودين في جميع الأوقات، حيث يتم إجراءات اختبار وموازنة المعدات، وإجراءات التدريب والسلامة، وإجراءات الصيانة الوقائية، وإجراءات الصيانة الدورية، وإجراءات الصيانة التصحيحية، وإجراءات الصيانة الفورية (الطوارئ)، وإجراءات انسياب العمل والجدولة، والاختبار الأسبوعي من دون حمولة والشهري تحت الحمولة، وإجراءات الطوارئ.

وفيما يتعلق بالصيـانة والإصلاح؛ قال "الأحمدي": تتم القيام بالصيانة التشغيلية بوساطة المهنيين المشغلين المتخصصين للمحطات والمرافق والأجهزة وشبكات التوزيع المتصلة بها على أعلى مستوى من الكفاءة مع ضمان توفر جميع المواد والمعدات والأجزاء وقطع الغيار قبل تعطيل الخدمات وذلك لتقليل فترة قطع الخدمات إلى أدنى حد ممكن.

وتابع: قامت الرئاسة بتوفير برنامج إدارة الصيانة بصورة آلية بالكمبيوتر (مكسيمو) وهو أحد أكبر برامج إدارة نظم الصيانة في العالم من إنتاج شركة IBM العالمية وذلك لضمان القيام بأعمال الصيانة الوقائية والروتينية أو العلاجية وكذلك التنبؤية بحيث تكون مجدولة على مدار العام للحفاظ على ضمان استمرارية المعدات في التشغيل بكفاءة وإطالة العمر الافتراضي وتقليل الأعطال وتكلفة الصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة للصيانة أو تسجيل الصيانة الطارئة أو الأعطال التي تحدث اضطراريًا، حيث يتم تسجيلها للحفاظ على تاريخ المعدات والحصول على البيانات الخاصة بالصيانة عند الطلب؛ وحسب هذه السياسة تتم أعمال الصيانة بصفة دورية للإنارة في كل المواقع بالحرم شهريًا وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لمراجعة شدة الإضاءة والموصلات وجميع مكونات الدوائر المختلفة واللوحات لتجنب أي أعطال.

وبخصوص المولدات، أكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، في معرض تصريحه، أنه ووفقًا لبرنامج زمني معد على مدار العام؛ يتم إجراء اختبارات أسبوعية للتشغيل من دون حمل واختبارات شهرية بالحمل للمولدات مع إجراء الصيانة السنوية قبيل موسم شهر رمضان للاطمئنان على جاهزية المولدات قبل حلول الموسم مع إجراء تجربة تشغيل لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بكدي على مدار ثماني ساعات كاملة على أحمال الحرم قبل موسم شهر رمضان وقبل الحج.

وأضاف: يتم إجراء العمرات للمولدات حسب الساعات التشغيلية المحددة بوساطة الشركات الصانعة وبوساطتها أو من خلال الوكلاء المعتمدين مع جدولة هذه العمرات بما لا يتعارض مع الطلب على تشغيل الأنظمة والمعدات وعدم التأثير على التشغيل أثناء القيام بأعمال العمرة.