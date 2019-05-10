، "آل الشيخ" يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان ،

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استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
ورحب بالضيف، متمنياً له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.
فيما نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.
وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.
"آل الشيخ" يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-10
استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
ورحب بالضيف، متمنياً له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.
فيما نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.
وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
01:30 AM
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
01:49 AM
بمناسبة زيارته للسعودية وأدائه مناسك العمرة
استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
ورحب بالضيف، متمنياً له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.
فيما نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.
وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.
، "آل الشيخ" يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان ،
المصدر : الخليج 365
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