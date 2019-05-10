أجرى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز اليوم الخميس جولة تفقدية للقوات العسكرية المرابطة على الشريط الحدودي بالمنطقة. وتفقد نائب أمير المنطقة المواقع والمقرات، وشارك قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف طعام الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة في محافظة الحرث بالمنطقة. ونوه نائب أمير المنطقة ببسالة القوات العسكرية المرابطة وتضحياتها الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان دفاعاً عن الدين والوطن والمقدسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نائب أمير جازان يتفقد الشريط الحدودي.. ويشارك المرابطين طعام الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.