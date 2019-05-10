مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من مسلسل العاصوف 2 دراما خليجية شيقة

نعرض لكم متابعينا حصريًا مساء اليوم الخميس، الحلقة الرابعة من المسلسل السعودي "العاصوف2" لمشاهدته أونلاين وبجودةٍ عالية، ويخوض المسلسل في المنافسة الدرامية الرمضانية على القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان 2019.

الحلقة 4 هنـــا

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف 2 عددًا من ألمع نجوم الشاشة السعودية، أبرزهم: ناصر القصبي وليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من نجوم الصف الأول، والمسلسل من تأليف عبدالرحمن الوابلي وإخراج المثنى صبح.

وتدور أحداث مسلسل العاصوف2 استكمالُا للجزء الأول، في فترة الثمانينات وما حملته بين طياتها من تحولات سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية، وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّرات على المجتمع السعودي.

وسيتم عرض أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العاصوف 2 يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة 7:34 مساءً من خلال شاشة mbc 1 على أن يتم إعادة عرضها عبر موقع شاهد نت على شبكة الإنترنت بساعاتٍ قليلة.