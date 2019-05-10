السيارة انحرفت عن الطريق
أصيب رجل وثلاث من أطفاله في حادث انقلاب مروع، وقع مساء اليوم في الباحة.
وقالت مصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، إن الأب أخذ أطفاله الثلاثة لقضاء وقت قبل أذان المغرب، إلا أن السيارة انحرفت وانقلبت في منطقة وعرة.
ويشار إلى أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقّت بلاغًا عن حادث انقلاب لعائلة، في السادسة و13 دقيقة، قبل مغرب اليوم الخميس 4/ 9/ 1440 هـ، على الرقم الموحد (997) الموقع معشوقة الناصف طريق السلمة.
وأكد الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بقيادة سعد عوض الزهراني .
وتابع: «وعند وصول الفرق الإسعافية إلى معشوقة، اتضح إصابة بالغ بكسور بالأطراف السفلية، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر سنتين بإصابة في الرأس»، مشيرًا إلى إصابة طفلين آخرين 11 و12 سنة بإصابات متوسطة، تعاملت معها فرق الهلال الأحمر ونقلتها لمستشفى الملك فهد بالباحة.
وأهاب الزهراني، بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، عند حدوث أي مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رجل وأطفاله الثلاثة في حادث مروع بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.