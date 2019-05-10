منعًا للعبث.. حرمان فرحان الدوسري من المشاركة في مسابقات نادي الإبل 5 سنوات

العقوبة تشمل إبله حتى لو انتقلت ملكيتها للغير
قررت لجنة المخالفات والعقوبات حرمان المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأي مهرجان أو مسابقة ينظمها نادي الإبل مدة خمس سنوات.
وقال رئيس لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المحامي عبدالمجيد بن سليمان المهنا، إن القرار يشمل حرمان جميع إبله من المشاركة لمدة خمس سنوات أيضًا، حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره.
وأكد المهنا، أن قرار اللجنة صدر بعد دراسة اللجنة للمخالفات التي ارتكبها المشارك، وكذلك بعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من قبل مجلس إدارة نادي الإبل.
يأتي هذا القرار الذي أصدرته اللجنة عقب مجموعة من القرارات في حق مجموعة من المشاركين المخالفين بمخالفات العبث ونحوها من المخالفات الأخرى.
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