بالصور.. نائب أمير جازان يتفقَّد قوة الأفواج بالعارضة

تفقّد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، عددًا من المواقع التابعة لقوة الأفواج بقطاع العارضة.

ونقل نائب أمير المنطقة، لمنسوبي القوة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشملت جولة نائب أمير المنطقة، مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة، وعددًا من المواقع التابعة للقوة، حيث اطلع على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

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وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن.

من جانبهم، عبَّر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.

كان نائب أمير منطقة جازان، نقل تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأمير منطقة جازان، إلى جميع أفراد القوات العسكرية وقوات التحالف المرابطين على المواقع الحدودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين بالشريط الحدودي بمنطقة جازان بقطاع الخوبة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز، إلى شرح مفصل من قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي العمري عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوات المسلحة؛ لحماية حدود الوطن والوقوف في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من أمنه واستقراره، كما شارك قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين طعام الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة على الشريط الحدودي بمحافظة الحرث التابعة للمنطقة.

