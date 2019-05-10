نائب رئيس الوزراء العُماني يهنئ خادم الحرمين بشهر رمضان

خلال اتصال هاتفي..
تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان.
وأعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء العماني على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلًا الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
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