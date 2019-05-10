بالفيديو.. المغامسي يوضح العلاقة بين أكل لحم الإبل ونقض الوضوء

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، العلاقة بين أكل لحم الإبل ونقض الوضوء.

وقال المغامسي، خلال لقائه ببرنامج «منابر النور»، المذاع على قناة «إم بي سي»، إن مسألة العلاقة بين أكل لحم الإبل ونقض الوضوء، مما اختلف الناس فيه، منذ القدم، وجاء في حديث مسلم من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه وأرضاه - أن رجلًا سأل النبي، صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟، قال: لا وإن شئت فتوضأ، فقال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، قال يا رسول الله: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنصلي في مطاعن الإبل؟ قال: لا.

وأضاف المغامسي، هذا الحديث تمسك به وبأمثاله من الأحاديث أهل الحديث عموما ويتقدمهم الإمام أحمد رحمه الله، في أن الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء، وتبعه بذلك بعض الفقهاء كالبيهقي من الشافعية، وابن المنذر ويحيى بن يحيى، في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، إذا أكله الإنسان بحجة هذا الحديث الصريح الصحيح.

وتابع أمام مسجد قباء، ذهب جمهور أهل العلم وينسب هذا إلى الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، رضوان الله تعالى عليهم، وجل الصحابة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء والحجة عندهم حديث جابر، رضى الله عنه، أنه قال: كان آخر أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتوضأ من لحم مسته النار.