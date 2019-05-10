«أمن الطرق» يحذِّر قائدي المركبات من الغبار الكثيف بمنطقة الرياض

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء الخميس، تنبيهًا لقائدي المركبات بمنطقة الرياض؛ بسبب حالة جوية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وطالب «أمن الطرق»- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع، متمنيًا للجميع السلامة والأمان.

من جهةٍ أخرى، شهدت طرق منطقة الرياض اليوم الخميس حوادث مرورية أسفرت عن وفيات وإصابات.

توفي اثنان وأصيب 22 آخرون، مساء اليوم الخميس، في حادث سير على الطريق السريع الرياض- مكة المكرمة، وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، مدعومة بفرق الإسناد، لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى القويعية.

وأعلن قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى القويعية حالة الطوارئ؛ حيث تم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.

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من جانبه، أكّد الهلال الأحمر استقبال جميع الحالات، منها حالتا وفاة و٤ حالات حرجة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين.

وفي حادث آخر، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وقوع حادث تصادم بين تسع سيارات بطريق الطائف– الرياض، في الطريق المتجّه إلى العاصمة.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّه أُبْلِغ من أحد المواطنين (لم يكشف هويته) عن اصطدام تسع مركبات بطريق الطائف– الرياض؛ ما أسفر عن سقوط بعض المصابين.

ولم يحدّد البيان عدد المصابين، لكنّه أشار إلى أنّ الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، لإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وكان المركز حذّر، في وقت سابق من اليوم، من تدنّي مدى الرؤية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق، بينها طريق «الطائف- الرياض» الذي شهد هذا الحادث المروري.