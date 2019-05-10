أمن الدولة يطيح بـ 6 سريلانكيين بعد تفجيرات الكنائس

انضم خلال الأيام العشرة الماضية 6 متهمين يحملون الجنسية السريلانكية، إلى قوائم المتهمين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في قضايا ذات صلة بأمن الدولة والإرهاب، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل في 3 كنائس و5 فنادق بعدة مدن سريلانكية.

الموقوفون من 21 شعبان إلى 1 رمضان

6 سريلانكيين

2 سورية

1 الهند

1 إندونيسيا

1 باكستان

19 سعوديا

انضم خلال الأيام العشرة الماضية 6 متهمين يحملون الجنسية السريلانكية، إلى قوائم المتهمين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في قضايا ذات صلة بأمن الدولة والإرهاب، ويخضع المتهمون حالياً للتحقيق، وبذلك يصبح عدد السريلانكيين الموقوفين في سجون أمن الدولة 7 متهمين.

وشهدت ذات الفترة التي ألقي فيها القبض على المتهمين السريلانكيين، وتحديدا من 21 شعبان ولغاية 1 رمضان الجاري، تمكن الأجهزة الأمنية السعودية من الإطاحة بـ 30 متهمًا ينتمون لـ 6 جنسيات مختلفة، من بينهم 19 سعوديا، وسوريان، ومتهم واحد، من باكستان والهند واندونيسيا، إضافة إلى 6 متهمين من الجنسية السريلانكية. ويأتي إلقاء الأجهزة الأمنية على السريلانكيين الـ6 بعد أقل من أسبوع على مجموعة التفجيرات التي وقعت في يوم 21 أبريل 2019 الموافق لعيد الفصح، في ثلاث كنائس مسيحيَّة وخمسة فنادق بعدة مدن في سريلانكا بما في ذلك العاصمة كولمبو.

وقُتل خلال التفجيرات ما لا يقل عن 359 شخصًا من بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، وحوالي 39 من الرعايا الأجانب، وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح، ونفذت التفجيرات خلال قداس عيد القيامة في ثلاثة كنائس في نغومبو وباتيكالوا وكولومبو، بينما شملت الفنادق المستهدفة فنادق ومنتجعات شانغريلا وسينامون جراند وذا كينغسبيري في كولومبو.

عدد الموقوفين من 21 شعبان إلى 1 رمضان الجاري، بحسب الجنسية

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19 سعوديا

6 سريلانكيين

2 سورية

1 الهند

1 إندونيسيا

1 باكستان

تواريخ القبض على المتهمين

مُتهمان، بتاريخ 21 / 8 / 1440

مُتهمان، بتاريخ 28 / 8 / 1440

متهم واحد، بتاريخ 27 / 8 / 1440

متهم واحد، بتاريخ 1 / 9 / 1440