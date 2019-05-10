الفيصل يستقبل رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، محمد العقلا، الذي هنأه بحلول شهر رمضان المبارك.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم، كذلك إدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.