الفيصل يستقبل رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم، كذلك إدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.
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