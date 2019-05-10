نائب أمير جازان يشارك المرابطين بالحد الجنوبي وجبة الإفطار

جانب من زيارة نائب أمير جازان للجنود المرابطين. (دوت الخليج)

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، إلى جميع أفراد القوات العسكرية وقوات التحالف المرابطين على المواقع الحدودية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين بالشريط الحدودي بمنطقة جازان بقطاع الخوبة. وشملت جولة الأمير محمد بن عبدالعزيز عددًا من المواقع والمقرات، اطلع خلالها على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، واستمع لشرح مفصل من قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي العمري عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوات المسلحة لحماية حدود دوت الخليج، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمنه واستقراره. كما شارك قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف في طعام الإفطار وصلاة المغرب مع المرابطين في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة على الشريط الحدودي بمحافظة الحرث التابعة للمنطقة. وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بمشاركة منسوبي القوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني على حدود وطننا العزيز، سائلًا الله تعالى لهم العون والتوفيق والنصر والتأييد، في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام بكل ما فيه خير ورفعة وأمن دوت الخليج وراحة ورفاهية المواطن. ونوه ببسالة وبطولة وكفاءة منسوبي قواتنا العسكرية المرابطين على الحدود، التي اتضحت من خلال أعمالهم البطولية، وتضحياتهم الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان دفاعًا عن الدين ثم المليك والوطن، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن هذه البلاد الغالية والنيل من المقدسات، ورد كيد الكائدين في نحورهم. وقال الأمير محمد بن عبدالعزيز «إن هؤلاء الأبطال قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وطن المقدسات والإباء والشهامة، وحق لوطنهم وأبنائهم وذويهم أن يفخروا بهم، وأن ترفع رؤوسهم عاليةً بأنهم بإذن الله أحياء عند ربهم يرزقون»، داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يعوض وطنهم وأهلهم وذويهم بفقدهم خيرًا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها. من جانبهم، عبر قادة ومنسوبو القوات المسلحة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من رعاية واهتمام لجميع منسوبي القوات العسكرية، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الحكيمة، والتأكيد على بذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الدين ثم الملك والوطن. حضر الجولة وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ، ومدير عام مكتب نائب أمير المنطقة سليمان بن سعيد أبو ملحة.



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