وفاتان و23 مصابا في حادثي انقلاب وتصادم

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي اليوم الخميس، نتج عنه 18 إصابة وحالتا وفاة، منها 13 حالة تم نقلها، ثلاث منها حرجة، فيما رفض ثلاثة مصابين النقل. وباشرت 8 فرق إسعافية إضافة لثلاث فرق من وزارة الصحة (مستشفى القويعية)، وكان الحادث وقع على كوبري الفويليق باتجاه الغرب على طريق مكة عند الساعة 5:49، بزمن استجابة قدره 16 دقيقة، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى القويعية. كما باشرت حادث تصادم آخر على طريق مكة بعد الحوميات نتجت عنه خمس حالات من ضمنها طفل، تم نقلها جميعا من خلال أربع فرق إسعافية، منها حالتا إصابة متوسطة وحالتا إصابة طفيفة، حيث وقع الحادث عند الساعة 5:33 عصراً، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الحوميات العام ومستشفى الخاصرة.



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