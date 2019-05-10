دعوة بتسجيل قوت علامة تجارية لمنطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل خلال زيارته للمهرجان (دوت الخليج)
واطلع أمير المنطقة على المهرجان وما تضمنه من فعاليات متنوعة تعنى بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية تسجيل «قوت» كعلامة تجارية للمنطقة، كون المهرجان من مبادراتها، ويهتم بتعزيز منتجها الوطني، وقال إن «قوت نافذة مهمة لبيع التمور وتسويقه والذي يتم استهلاكه بشكل كبير خلال شهر رمضان، وعلينا استغلال هذه الفرصة».
وأضاف أن «أي عمل إذا لم يصاحبه تسويق مهني فشل، وعلينا أن نعمل على تعزيز وتنمية مثل هذا المهرجان، والوصول إلى المستهلك في مكانه في كافة أنحاء المملكة بكل احترافية ومهنية تحت مظلة لجنة تنمية الاستثمار».
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