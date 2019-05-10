كليات عنيزة تزف الدفعة الأولى من خريجيها

ودشن محافظ عنيزة أركان المعرض ومنها مشروعات الطاقة المتجددة، والهندسية المعمارية، والأعمال الابتكارية، واللوحات المصممة بالحاسب الآلي، والرسم المعماري، ودراسات بصرية، والتصميمات الإبداعية، والأعمال الإبداعية لفصول الموهوبات، والتصوير.
وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي إن «تألق الإنجاز وحسن الختام والمرحلة ما بين شغف البدايات وصعوباتها وبين الطموحات الكبيرة التي طالما كانت إحدى سمات محافظة عنيزة، والتي تشكلت بتقدير العلم والتعلم مقصدا لطالبي العلم وعاشقي المعرفة في تاريخ علمي ضارب في عمق تاريخ المنطقة».
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