11 ألف أجنبي يُدرِّسون في حلقات التحفيظ

عدد الطلاب
ذكر التقرير أن عدد الطلاب الدارسين في حلقات تحفيظ القرآن 378367 طالبا، منهم 4195 طالبا سعوديا يختمون القرآن كاملاً، و3562 طالبا مقيما خاتما للقرآن. وبين التقرير وجود 1166 موجها سعوديا، و528 موجها أجنبيا يعملون في تلك الحلقات.
فصول الطالبات
بلغ عدد فصول المنتسبات للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة 24660 فصلا، يدرسن فيها 681812 طالبة، فيما بلغ عدد الخاتمات السعوديات للقرآن 4256 طالبة، 2348 طالبة مقيمة، وبلغ عدد المعلمات 16971 مُدرسة سعودية، 12090 مدرسة أجنبية، و1131 موجهة سعودية، و662 موجهة أجنبية.
التحفيظ في السجون
كشف التقرير السنوي للوزارة وجود 449 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم في السجون، بلغ عدد المدرسين والمدرسات فيها 301، فيما بلغ عدد الطلاب فيها 22942 طالبا وطالبة، وعدد الخاتمين منهم 112، فيما بلغ عدد الحافظين أجزاء من القرآن 5459 حافظا. وتشرف على فصول وحلقات تحفيظ القرآن الكريم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
الرسوم الدراسية
كان المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برئاسة رئيس المجلس وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أسقط إلزامية الرسوم الدراسية وجعلها اختيارية في الجمعيات والمدارس والحلق والدور النسائية التابعة لها، وفق آلية تقرها اللجنة المشكلة بهذا الصدد.
عمل الجمعيات
أقر المجلس في اجتماعه حينها بمقر الوزارة بالرياض قرارات تهدف إلى تطوير وتنظيم عمل الجمعيات مواكبة لرؤية المملكة 2030، أبرزها اقتصار عمل الجمعيات على الهدف الذي أنشئت من أجله تلاوة وحفظاً وتجويداً، وأن تتبنى الجمعيات الطلاب والطالبات المميزين من خريجيها للتدريس في حلقاتها.
عدد الحلقات في كل منطقة
مكة المكرمة
4270
الرياض
6104
المدينة المنورة
760
القصيم
1406
الشرقية
2976
عسير
1485
تبوك
423
حائل
380
الحدود الشمالية
221
جازان
871
نجران
346
الباحة
288
الجوف 293
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