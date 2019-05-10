طالبات يقدمن الإفطار لرجال الأمن في أبها

الطالبات خلال تقديمهن وجبة الإفطار لرجال الأمن (دوت الخليج)

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في نادي الحي للبنات بثانوية الشرف، أول من أمس برنامجا لتفطير رجال الأمن في مدينة أبها تحت شعار «لهم علينا حق»، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني.

وأوضحت قائدة النادي زبيدة العويضة، أنه تم توزيع الطالبات على حديقة أبو خيال، وشارع الفن، وممشي حي المروج، وعملن على تقديم الوجبات لرجال الأمن، في خطوة تهدف إلى تقدير دورهم الريادي في المجتمع، وعظم مسؤوليتهم، لافتة إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال الشهر الفضيل.