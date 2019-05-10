طالبات يقدمن الإفطار لرجال الأمن في أبها

الطالبات خلال تقديمهن وجبة الإفطار لرجال الأمن (دوت الخليج)
وأوضحت قائدة النادي زبيدة العويضة، أنه تم توزيع الطالبات على حديقة أبو خيال، وشارع الفن، وممشي حي المروج، وعملن على تقديم الوجبات لرجال الأمن، في خطوة تهدف إلى تقدير دورهم الريادي في المجتمع، وعظم مسؤوليتهم، لافتة إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال الشهر الفضيل.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبات يقدمن الإفطار
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