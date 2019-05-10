تغطية 10 تقاطعات بساهر

سعيا لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في الطرقات وخفض نسبة الحوادث والحد من تجاوزات المخالفين ورصد المواقع التي يكثر فيها الحوادث الخطرة، كشفت مصادر بإدارة مرور الأحساء لـ«دوت الخليج»، أنه تم اعتماد تغطية نظام ساهر للرصد الآلي في (10) تقاطعات في محافظة الأحساء، وتم تحديد المواقع بناءً على الكثافة المرورية لحركة السير وكذلك ما تم رصده من تجاوزات في قطع الإشارات.

وأضافت المصادر أنه سيتم البدء خلال الأسابيع القادمة بتنفيذ مشروع مروري بتركيب لوحات مرورية في هذه المواقع منها لوحات إرشادية وتحذيرية للبدء بمرحلة كاميرات الرصد الآلي في الإشارات.