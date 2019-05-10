34 ألف أجنبي يغادرون ويقدمون للمملكة كل ساعة

25 مليون مغادر
أظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي المغادرين بلغ 25122981 شخصا، أي ما يعدل نسبة 50.6%، بلغت أعلاها في شعبان
بـ2549699 بنسبة 10.1%، فيما بلغ القادمون 24563471 بنسبة 49.4%، وكان رجب الأعلى بـ2501780 بنسبة 10.2%. أوضحت البيانات أن «المنافذ الجوية استحوذت على النسبة الأعلى للمغادرين والقادمين للملكة بـ30473118، بما يعادل نسبة 61.3%، تلتها المنافذ البرية بـ18508145 بنسبة 37.3%، فيما جاءت المنافذ البحرية أخيرة
بـ705189 بنسبة 1.4%.
الأجانب القادمون والمغادرون عام 1439
49686452 الإجمالي
24563471 القادمون
25122981 المغادرون
المطارات
30473118 المسافرون
14966217 القادمون
15506901 المغادرون
الموانئ البحرية
705189 مسافر
362443 القادمون
342746 المغادرون
المنافذ البرية
18508145 مسافر
9234811 القادمون
9273334 المغادرون
المسافرون خلال 12 شهرا
محرم
3121053 المسافرون
1654077 القادمون
1466976 المغادرون
صفر
3500028 المسافرون
1889427 القادمون
1610601 المغادرون
ربيع الأول
4501966 المسافرون
2280340 القادمون
2221626 المغادرون
ربيع الآخر
4776313 المسافرون
2351308 القادمون
2425005 المغادرون
جمادى الأولى
4658352 المسافرون
2335012 القادمون
2323340 المغادرون
جمادى الآخرة
4315079 المسافرون
2202591 القادمون
2112488 المغادرون
رجب
4978259 المسافرون
2501780 القادمون
2476479 المغادرون
شعبان
4864715 المسافرون
2315016 القادمون
2549699 المغادرون
رمضان
4583911 المسافرون
2259244 القادمون
2324667 المغادرون
شوال
3947757 المسافرون
1595151 القادمون
2352606 المغادرون
ذو القعدة
3092201 المسافرون
1512489 القادمون
1579712 المغادرون
ذو الحجة
3346818 المسافرون
1667036 القادمون
1679782 المغادرون
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