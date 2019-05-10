34 ألف أجنبي يغادرون ويقدمون للمملكة كل ساعة

كشفت بيانات إحصائية للمديرية العامة للجوازات، أن إجمالي الأجانب القادمين والمغادرين للمملكة بلغ 49 مليونا و686 ألفا و452 شخصا خلال العام الماضي 1439، بمعدل يزيد على 140 ألفا يوميّا، و34504 في الساعة، وجاءت النسبة الأعلى منهم في رجب بـ4978259 بنسبة 10%، فيما كانت الأقل في محرم بـ3121053 بنسبة 6.2%.

25 مليون مغادر

أظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي المغادرين بلغ 25122981 شخصا، أي ما يعدل نسبة 50.6%، بلغت أعلاها في شعبان

بـ2549699 بنسبة 10.1%، فيما بلغ القادمون 24563471 بنسبة 49.4%، وكان رجب الأعلى بـ2501780 بنسبة 10.2%. أوضحت البيانات أن «المنافذ الجوية استحوذت على النسبة الأعلى للمغادرين والقادمين للملكة بـ30473118، بما يعادل نسبة 61.3%، تلتها المنافذ البرية بـ18508145 بنسبة 37.3%، فيما جاءت المنافذ البحرية أخيرة

بـ705189 بنسبة 1.4%.

الأجانب القادمون والمغادرون عام 1439

49686452 الإجمالي

24563471 القادمون

25122981 المغادرون

المطارات

30473118 المسافرون

14966217 القادمون

15506901 المغادرون

الموانئ البحرية

705189 مسافر

362443 القادمون

342746 المغادرون

المنافذ البرية

18508145 مسافر

9234811 القادمون

9273334 المغادرون

المسافرون خلال 12 شهرا

محرم

3121053 المسافرون

1654077 القادمون

1466976 المغادرون

صفر

3500028 المسافرون

1889427 القادمون

1610601 المغادرون

ربيع الأول

4501966 المسافرون

2280340 القادمون

2221626 المغادرون

ربيع الآخر

4776313 المسافرون

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2351308 القادمون

2425005 المغادرون

جمادى الأولى

4658352 المسافرون

2335012 القادمون

2323340 المغادرون

جمادى الآخرة

4315079 المسافرون

2202591 القادمون

2112488 المغادرون

رجب

4978259 المسافرون

2501780 القادمون

2476479 المغادرون

شعبان

4864715 المسافرون

2315016 القادمون

2549699 المغادرون

رمضان

4583911 المسافرون

2259244 القادمون

2324667 المغادرون

شوال

3947757 المسافرون

1595151 القادمون

2352606 المغادرون

ذو القعدة

3092201 المسافرون

1512489 القادمون

1579712 المغادرون

ذو الحجة

3346818 المسافرون

1667036 القادمون

1679782 المغادرون