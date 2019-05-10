بلدية تنومة تخلي مسؤوليتها عن الحيوانات الضالة

أكدت بلدية تنومة أن مشكلة الحيوانات الضالة خارج اختصاص البلديات، مشيرة إلى أنها خصصت فرقا ميدانية لمتابعتها على الشارع العام والطرق الفرعية وإبعادها للمحافظة على أرواح المواطنين.

وقال رئيس البلدية المكلف إبراهيم الحفظي ـ في رد على التقرير الذي نشرته «دوت الخليج» في 4 /‏‏ 5 /‏‏ 2019 بعنوان «الحيوانات السائبة تؤرق أهالي تنومة» ـ إن «البلدية وصلها العديد من الشكاوى بخصوص الحيوانات الضالة، وهذا الموضوع خارج اختصاص البلديات وهي من اختصاص جهات أخرى، وخصصت البلدية فرقا ميدانية لمتابعتها على الشارع العام والطرق الفرعية، وإبعادها للمحافظة على أرواح المواطنين، كما وضعت لوحات في العديد من المواقع تمنع رمي مخلفات وبقايا الأطعمة لمنع تجمع الحيوانات»، مشيرة إلى أن البلدية تعاني من مخالفات في هذا الأمر من قبل بعض المواطنين والمقيمين.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين للتعاون معها، والإبلاغ عمن يلاحظ عليه رمي المخلفات على جنبات الطرق عبر منصة 940 للبلاغات، للحد من هذه الظاهرة المدمرة للبيئة، والمسببة لتكاثر الحيوانات الضالة في المحافظة.

مخطط صناعي

أوضح الحفظي أن البلدية تعمل على اعتماد المخطط الصناعي للمنطقة الصناعية، ولا تزال الإجراءات سارية بين البلدية والأمانة والوزارة، وسيكون الانتهاء منه قريباً.

وحول حظائر المواشي الموجودة مقابل مبنى الكلية التقنية، أبان أن «البلدية وجهت إشعارا لصاحبها بنقلها من الموقع وستتابع البلدية ذلك».

وبخصوص الصهاريج والناقلات والمعدات الثقيلة على جوانب الطريق الرئيسي أوضح أنه «سبق تشكيل لجنة من قبل البلدية والجهات المعنية للبحث عن موقع مناسب لها بعيداً عن الشارع العام، ولا يزال العمل جاريا للبحث عن موقع مناسب».

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مراقبة التعديات

أكد الحفظي أن «البلدية تقوم بدورها في مراقبة التعديات، وتبتير المواقع الحكومية للمحافظة عليها من أي تعدٍ، وقامت بالعديد من الإزالات وبمساحات تقدر بحوالي 300 ألف متر مربع خلال هذا العام، أما ما يخص الطرق المقترحة من قبل المجلس البلدي فسوف يتم بحثها ومناقشتها مع المجلس وسيتم دراستها من قبل البلدية».

إنهاء عقد مشغل المسلخ

لفت رئيس البلدية المكلف أن «البلدية أنهت عقد المشغل السابق لمسلخ البلدية لعدة أسباب أبرزها سوء التشغيل، وحيث انتهت إجراءات إلغاء العقد ستقوم البلدية قريبا بإعادة الإعلان عن تشغيله بما يتوافق مع متطلبات وطموحات أهالي المحافظة».

وبخصوص الطرق الداخلية وتهالكها قال إن «البلدية تقوم حالياً بتنفيذ عدد مشروعين سفلتة، كما تم الإعلان عن مشروع سفلتة آخر تم توقيع عقوده بالإضافة لمشروع سفلتة ضمن المبادرات تم الإعلان عنه، وأيضاً تم طرح مشروع صيانة إعادة سفلتة وسيتم افتتاحه قريباً»، مشيرا إلى أن البلدية تقوم حاليا بصيانة الحفر في بعض الطرق للتخفيف من معاناة مرتاديها حتى يتم إعادة السفلتة لها بالكامل.