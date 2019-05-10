إبل سائبة تقطع الطريق وتوقف حركة المركبات. (تصوير: محمد الحسين)
ظلام دامس
وقفت «دوت الخليج» على الطريق الممتد من الدرب وتحديدا من الكبري وحتى إلى طريق رجال ألمع، وكانت الزيارات نهارية وليلية للوقوف على وضع الطريق، إذ يعاني الطريق من الظلام الدامس ليلا لعدم توفر الإنارة في محيطه، وعدم وضوح حارات الطريق ومساراته في أجزاء منه، عطفا على وجود تصدعات وتشققات عولجت بشكل بالترقيع مما زاد الأمر سوءا، إضافة لأن الطريق غير مزدوج، وكذلك انتشار كبير للإبل السائبة.
طريق رعب
قال المواطن إبراهيم حسان لـ«دوت الخليج» إن أقل وصف يمكن أن يطلق على طريق الدرب - رجال ألمع بطريق الأشباح والرعب، حيث إنه مظلم ليلا بسبب عدم وجود الإنارة منذ عدة سنوات، كما أن الطريق يفتقد الرقابة من السلامة المرورية والإهمال الواضح من إدارة الطرق بعدم صيانته، والأسفلت أصبح متهالكا علاوة على الحفريات التي تشكل الخطر على عابري الطريق.
10 وفيات
أوضح مدير مركز الهلال الأحمر بمربة محمد عبدالله أبوحمدان لـ«دوت الخليج» أن الإحصائية لجميع الحالات التي تمت مباشرتها من كبري رجال ألمع بالدرب، وصولاً إلى مركز الحبيل، وخلال ستة أشهر 50 حالة إصابات و10 وفيات، وأشار إلى أن العدد أكبر من هذه الإحصائية بكثير بسبب مباشرة فرق أخرى من خارج الحدود الإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 وفيات و50 إصابة في ستة أشهر بطريق الدرب - رجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.