%63 من مستفيدي خدمات مودة جدة ذكور

أنجزت جمعية المودة للتنمية الأسرية في جدة عددا من الخدمات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

1390 أسرة

استطاعت الجمعية وفق حسب تقرير إحصائي خدمة 1390 أسرة، وكانت نسبة الذكور 63 % والإناث 37 %، وكانت الخدمات تتمثل في تقديم الاستشارات للمستفيدين وخدمة الإصلاح بالمحكمة الجزائية بين الأسر، والإصلاح بمحكمة الأحوال الشخصية بين الزوجين والأبناء، وتقديم استشارات هاتفية، وتمكين ممن استطاعوا الحصول على أحكام تنفيذ تتضمن الرؤية والزيارة بفرع مكة وجدة والطائف وغيرها من الخدمات. وبلغ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات 906 خدمات، وتضمنت الخدمة تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة بفرع جدة ومكة والطائف بمراكز الشمل التابعة للجمعية وكان لذكور المستفيدين 75 % بينما الإناث 25 %.

مستفيدون ومستفيدات

تضمنت الخدمات استفادة 182 مستفيدا من خدمة ارتقاء لتعزيز جودة الحياة الأسرية، وبلغ عدد الذكور المستفيدين 45 % والإناث 55 %، وبلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الهاتفية عبر الاتصال على خطوط الجمعية 147 مستفيدا، وبلغت نسبة الذكور 19% بينما كان عدد الإناث 81 %، وكان عدد المستفيدين من الاستشارات عن طريق المقابلة 67 مستفيدا وكانت نسبة الذكور المستفيدين 58 % والإناث 42 %.

وأبان التقرير أن عدد المستفيدين من الاستشارات الإلكترونية بلغ 29 مستفيدا وكان نسبة المستفيدين الذكور 48 % بينما بلغت نسبة الإناث 52 %، وكان عدد المستفيدين من الإصلاح بالمحكمة الجزائية 21 مستفيدا، بينما كان عدد المستفيدين في محكمة الأحوال 23.

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خدمات الجمعية والمستفيدين

تقديم الخدمة لنحو 1390 أسرة

الذكور 63 %

الإناث 37 %

عدد الخدمات 906