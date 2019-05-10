

مكة المكرمة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء إسلام باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

ورحب معاليه بالضيف، متمنيًا له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.

من جانبه نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.

وأكد عمق العلاقات

// انتهى //

00:51ت م

0235



مكة المكرمة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء إسلام باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.ورحب معاليه بالضيف، متمنيًا له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.من جانبه نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.// انتهى //00:51ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / آل الشيخ يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.