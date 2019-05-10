

الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية في الجمهورية اليمنية نبيل حسن الفقيه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين, واستعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء القدرات اليمنية.

//انتهى//

00:35ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي وزير الخدمة المدنية اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.